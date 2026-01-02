Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un uomo egiziano irregolare con precedenti ha aggredito una donna, staccandole un dito a morsi durante un tentativo di furto della bicicletta. La vicenda rinnova le preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sulla presenza di soggetti irregolari sul territorio, evidenziando ancora una volta le sfide della gestione della sicurezza in città.

La cronaca quotidiana continua a rimandare inquietantemente, giorno dopo giorno, l’immagine di una Milano sempre più violenta e insicura. Di una città dove la legalità sembra ormai un optional, e dove il diritto alla difesa personale si scontra con una brutalità primordiale. L’ultimo capitolo della deriva che attanaglia in una morsa di paura e ferocia il capoluogo lombardo arriva allora da Via Comasina, teatro involontario di un’aggressione che definire bestiale non è un’iperbole: ma semplicemente la descrizione nuda e cruda di una drammatica cronaca dei fatti che vedono una donna di origine egiziana “colpevole” di aver intercettato casualmente il ladro della sua bicicletta e finita in ospedale con un dito amputato a morsi dal suo rapinatore, solo per averne legittimamente chiesto la restituzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orrore a Milano: egiziano irregolare e con precedenti stacca un dito a morsi alla donna a cui rubato la bici e che la rivuole indietro

