Passa la linea Meloni al vertice dei volenterosi | garanzia è sicurezza

Durante la riunione dei Volenterosi, Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza di costruire un’architettura di sicurezza solida per l’Ucraina. L’incontro ha definito una strategia europea, ispirata agli stimoli di Roma, volta a rafforzare la diplomazia e garantire stabilità nella regione. Un passo importante verso un impegno condiviso per la sicurezza e la pace in Europa.
Costruire, insieme, un’architettura di sicurezza robusta per l’Ucraina. Al di là di questo messaggio scritto su X da Emmanuel Macron in francese e ucraino, la riunione dei Volenterosi mette a punto la strategia europea, basata sugli stimoli di Roma, per consentire che la diplomazia vada a dama. Ovvero garantire la cornice in cui far decantare accordi e promesse, senza rischi di violenza reiterata: tradotto in soldoni, rafforzare il porcospino a Kyiv. Prima del vertice, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è fermata a Milano per fare visita, all’ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana, dove si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ucraina, Meloni: La Russia si è impantanata, manteniamo la pressione
