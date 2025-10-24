La premier Meloni al vertice dei volenterosi a Londra

A Londra il vertice dei volenterosi a cui partecipa la premier Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La premier Meloni al vertice dei volenterosi a Londra

Contenuti che potrebbero interessarti

Incontro tra la premier Meloni e la presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Urgente intervenire sul settore auto, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Premier #Meloni vola a #Bruxelles, nuovo pacchetto #sanzioni contro la #Russia #23ottobre #Ucraina #Zelensky #Putin #Mosca #ConsiglioEuropeo #GiorgiaMeloni #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Meloni in bilico tra Trump e Mosca: l’Italia ondeggia nel nuovo risiko internazionale - La premier Giorgia Meloni si ritrova in un equilibrio sempre più instabile tra Washington, Mosca e le pressioni interne di un governo diviso. Come scrive thesocialpost.it

Meloni vede Zelensky, l’ucraino chiede aiuto: «Parla tu con Trump» - Un aiuto con Washington, forte del rapporto privilegiato che Giorgia Meloni può vantare con Donald Trump. Segnala ilmessaggero.it

Governo, la premier Meloni: "Pieno sostegno all’Ucraina. E il piano per Gaza è un successo di Trump" - La presidente del Consiglio: "Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì arriva in un frangente internazionale complesso, ma l’Italia si presenta forte di una stabilità politica rara". Scrive rtl.it