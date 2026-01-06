Panettoni farciti pandori e torroni a prezzi scontati | riapre il temporary outlet di Flamigni

Riapre il temporary outlet di Flamigni a Forlì, con offerte su panettoni farciti, pandori e torroni. L’azienda forlivese, nota per la qualità dei propri prodotti, propone sconti sui propri lievitati tradizionali nello stabilimento di via Martin. Un’occasione per acquistare dolci natalizi a prezzi vantaggiosi, mantenendo alta l’attenzione alla qualità e alla tradizione.

Con il Natale alle spalle, riapre il temporary outlet di Flamigni. L’azienda forlivese, che produce e commercializza in tutto il mondo panettoni, torroni e lievitati di alta qualità, come da tradizione mette in vendita i propri prodotti a prezzi scontati nello stabilimento di Forlì, in via Martin. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

