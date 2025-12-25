Natale oltre nove milioni di panettoni Flamigni sulle tavole di tutto il mondo | Vince il tradizionale E dopo le feste tornerà l' outlet

Milioni di famiglie italiane, e non solo, festeggeranno il Natale e l'arrivo del nuovo anno con un panettone made in Forlì firmato Flamigni. L'azienda, guidata da Massimo Buli, titolare insieme alla sorella Renata, rappresenta un'eccellenza dolciaria del territorio che affonda le sue radici nel.

Natale, Coldiretti-Ixè: pranzo nelle case per 91% italiani - Le famiglie italiane spenderanno quest’anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre nove casi su dieci (91%) verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con un ... teleborsa.it

Natale: 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l’albero - L’autunno è appena iniziato e già è esplosa la voglia di Natale: oltre un milione e mezzo di Italiani (per la precisione 1,7 milioni) ha già addobbato l’albero, 6 milioni di connazionali hanno ... tgcom24.mediaset.it

Buon Natale. Mi auguro che oltre ai regali, alle luci, al panettone, al pandolce e alla frenesia del momento, ci sia anche un pensiero al “vero” perché siano qui a festeggiare. Viva il Nostro Natale Cristiano di tradizione - facebook.com facebook

Da oltre 30 anni passo la vigilia di Natale con la Comunità in Dialogo di Trivigliano. Insieme agli ultimi, a chi combatte ogni giorno una battaglia per la sua libertà. x.com

