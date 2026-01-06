Ordine avverte il Milan | Due condizioni irrinunciabili per resistere a Inter e Napoli…

Franco Ordine analizza le chances del Milan di contendere lo scudetto, sottolineando due condizioni fondamentali per mantenere il passo di Inter e Napoli. Con un approccio sobrio e obiettivo, il giornalista evidenzia gli aspetti chiave che potrebbero determinare il successo della squadra rossonera nella stagione in corso. Le sue considerazioni offrono uno spunto di riflessione sulla strada da percorrere per raggiungere l’obiettivo.

