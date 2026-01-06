Capotreno ucciso alla stazione di Bologna Accoltellato all' addome assassino in fuga

Nella stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato morto vicino al parcheggio del piazzale Ovest, riservato ai dipendenti. L'uomo è stato accoltellato all’addome e l’autore dell’aggressione è attualmente in fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e identificare il responsabile.

