Nuovo centrocampo ma McTominay continua a fare la differenza
Nonostante le modifiche al centrocampo e le assenze causate da infortuni, McTominay si conferma elemento fondamentale per la mediana azzurra. La sua esperienza e versatilità continuano a influenzare le scelte tattiche e il rendimento della squadra, mantenendo un ruolo stabile in un periodo di profondi cambiamenti. Questo articolo analizza il suo contributo e le prospettive future nel contesto del nuovo assetto di squadra.
Nonostante le nuove mansioni, lo scozzese resta il perno della mediana azzurra. I tanti infortuni durante questa parte di stagione, hanno condizionato le scelte di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
