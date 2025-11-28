"> Nel centrocampo del Napoli, falcidiato da un’epidemia di infortuni che oscilla tra la cattiva e la pessima sorte, spunta un punto fermo: Scott McTominay. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è diventato il riferimento assoluto della linea mediana, «l’uomo di Champions» e addirittura il capocannoniere della squadra in questa fase complessa. Con Anguissa, De Bruyne e ora anche Gilmour fuori causa, spiega ancora Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, toccherà a McTominay e Lobotka reggere il peso della “terra di mezzo”, sostenuti dal talento di Vergara – lanciato da Conte in Champions contro il Qarabag – e dall’infinita duttilità di Elmas, definito dallo stesso tecnico «il jolly» per la sua naturale capacità di ricoprire più ruoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il centrocampo è un deserto ma sboccia McTominay”