La città si prepara a chiudere l’edizione 2023 di Natale con un bilancio positivo, confermando il successo dell’evento. Per il 2026 si propone di ampliare l’iniziativa coinvolgendo anche Porcinai e l’Anfiteatro, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il patrimonio locale. Un appuntamento che continua a rappresentare un momento di crescita e di promozione culturale, economia e turismo nel territorio.

di Serena Convertino AREZZO La calza della Befana è tutta dolci, anche quest’anno. Non un briciolo di carbone per l’edizione numero 10 della Città del Natale, che chiude con il segno più per la ristorazione, presenze stabili negli hotel e un impatto concreto sull’ occupazione. È complessivamente positivo il bilancio della Città del Natale tracciato dalle categorie economiche di Confcommercio al termine della manifestazione. "Rispetto allo scorso anno registriamo un incremento tra il 10 e il 15 per cento – spiega Federico Vestri, presidente dei ristoratori Confcommercio – con picchi evidenti nel weekend dell’8 dicembre, quando c’è stato un balzo importante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Natale ai titoli di coda. L’appello per il 2026: "Allargare l’evento a Porcinai e Anfiteatro"

Leggi anche: Panno Casentino ai titoli di coda. Chiusa l’azienda dei grandi film. Disperato appello, 13 licenziati

Leggi anche: “Siamo ai titoli di coda. Questi tagli non sono un risparmio. Sono un atto di vandalismo culturale”: l’appello dagli Stati Generali dello Spettacolo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale ai titoli di coda. L’appello per il 2026: "Allargare l’evento a Porcinai e Anfiteatro" - Vestri e Passalacqua: "Sono ancora tante le potenzialità da sfruttare". lanazione.it