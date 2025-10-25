Panno Casentino ai titoli di coda Chiusa l’azienda dei grandi film Disperato appello 13 licenziati

La macchina del ricciolo è muta. Negli ingranaggi in movimento dal 1906 è rimasto impigliato il futuro di tredici persone e la storia del Panno Casentino. La chiave del grande portone gira nella toppa, segna la fine di un’epoca e apre l’effetto domino sull’economia di una vallata che perde il suo prodotto di eccellenza. A Soci chiude la Manifattura del Casentino, scompare una storia di identità e lavoro artigianale. Una storia "indossata" da Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany: erano gli anni Sessanta e il cappotto col ricciolo color becco d’oca da allora ha conquistato i guardaroba di mezzo mondo e alimentato l’economia di una vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

