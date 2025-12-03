Maria Rosaria Schiano morta a 61 anni nell'incendio della sua casa a Pozzuoli | Tragedia per la comunità

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto esprimere cordoglio per la tragedia avvenuta ieri sera a Monteruscello. Il marito della vittima è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Rosaria Schiano, morta a 61 anni nell’incendio della sua casa a Pozzuoli: “Tragedia per la comunità” - Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto esprimere cordoglio per la tragedia avvenuta ieri sera a Monteruscello ... fanpage.it scrive

