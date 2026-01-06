Moviola Sassuolo Juve LIVE | gli episodi dubbi del match
Segui con attenzione la moviola di Sassuolo-Juve, un'analisi obiettiva degli episodi più discussi della partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. In questa occasione vengono esaminati con precisione e neutralità gli eventuali episodi dubbi, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle decisioni arbitrali prese durante l'incontro tra le due squadre.
Moviola Sassuolo Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Sassuolo nella 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Zufferli. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Tegoni e Rossi C., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR opererà Camplone, supportato dall’assistente Fabbri nel ruolo di AVAR. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. SASSUOLO JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Sassuolo Juve. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Moviola Como Juve LIVE: gli episodi dubbi del match
Leggi anche: Moviola Lazio Juve LIVE: gli episodi dubbi del match
Il Var protagonista in campo: l’arbitro non decide più, ormai è una vera moviola; Juventus-Lecce moviola, c'era il rigore per fallo di mano? Cosa è successo con Kaba e David; Pisa-Juventus, la MOVIOLA: il var conferma il goal di Yildiz, chiesti tre rigori. Errore di Maresca sul giallo ad Angori. Manca un giallo a Kalulu.; Campionato, la vigilia di Sassuolo-Juve.
Sassuolo-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn ... tuttosport.com
Sassuolo-Juventus, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Sassuolo-Juve, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. La scelta in attacco di Spalletti - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com
Gol annullato a PULISIC, rigore chiesto da CHEDDIRA: l'analisi dei episodi di MILAN-SASSUOLO | DAZN
Moviola Sassuolo Torino, esordio sufficiente per l’arbitro Calzavara in Serie A: Var decisivo in alcune circostanze, ma non mancano errori disciplinari. L’analisi x.com
Milan-Sassuolo 2-2 moviola: le immagini che nessuno vi ha fatto vedere! Il gol di Pulisic è stato annullato tra le proteste. Ma l’azione era viziata, era irregolare già in precedenza! #SerieA #calcioitaliano #MilanSassuolo #Pulisic #Crezzini moviola arbitro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.