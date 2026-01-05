Groenlandia Wadephul | Sarà difesa dalla NATO

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che la Groenlandia sarà difesa dalla NATO, rispondendo alle affermazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva sottolineato l'importanza strategica dell’isola per la sicurezza degli Stati Uniti. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le risorse e le alleanze nella regione artica.

Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, aveva affermato che gli Stati Uniti hanno “bisogno della Groenlandia per una questione di sicurezza nazionale”. Wadephul, durante la conferenza stampa con il suo omologo lituano Kestutis Budrys, ha dichiarato: “Posso solo affermare che la Groenlandia, come le Isole Faroe, fa parte del Regno di Danimarca e, poiché la Danimarca è membro della NATO, anche la Groenlandia sarà difesa dalla NATO in linea di principio. Qualora fossero necessari ulteriori interventi per rafforzare la difesa della Groenlandia, dovremo discuterne nell’ambito dell’alleanza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Groenlandia, Wadephul : "Sarà difesa dalla NATO" Leggi anche: Trump minaccia la Groenlandia: “Ci serve per motivi di difesa” Leggi anche: Trump ribadisce: "Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Groenlandia, Wadephul : "Sarà difesa dalla NATO" - (LaPresse) Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con ... stream24.ilsole24ore.com

Commissione Difesa del Parlamento Ue in Groenlandia: "Pronti a proteggerla" - "Siamo venuti per ascoltare i nostri colleghi e rassicurare tutti i groenlandesi che l'Europa rimane fedele ai suoi valori e alle sue origini di un progetto di pace. ansa.it

Trump insiste en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.