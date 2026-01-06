Milan tra infortuni e mercato | le ultime su Loftus e Nkunku Bartesaghi in Premier? Kostic…

Le ultime novità dal Milan di Massimiliano Allegri, in questa giornata di martedì 6 gennaio 2026, riguardano gli infortuni di Loftus e Nkunku, le possibili trattative di mercato e le voci su Bartesaghi in Premier League e Kostic. Un aggiornamento puntuale sulle questioni più rilevanti per i rossoneri, tra dinamiche di mercato e questioni di rosa, in un contesto di continui cambiamenti.

Il Milan ha mandato dodici giocatori in prestito nell’ultima sessione estiva - Analisi dettagliata dei giocatori dell’AC Milan in prestito: prestazioni, obiettivi e prospettive future nelle rispettive squadre e competizioni. notiziemilan.it

Addio al Milan da infortunato: Gimenez è ancora sul mercato, le possibili destinazioni - Il rossonero potrebbe lasciare il Milan nonostante sia attualmente infortunato: Furlani e Tare pronti ad ascoltare offerte ... milanlive.it

Infortuni #Milan, #Nkunku ancora a parte. Problemi anche per #LoftusCheek. E il mercato ... #calciomercato #SempreMilan x.com

Calcio: Cagliari sconfitto dal Milan, ma preoccupano di più gli infortuni. Anche Deiola fuori un mese, si è fatto male pure Esposito #ANSA - facebook.com facebook

