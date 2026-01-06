Milan outsider ma vicino al vertice | le quote Scudetto raccontano la rimonta

Il Milan si presenta come un outsider nel campionato, ma con ambizioni di vertice. Dopo la delusione della Supercoppa in Arabia Saudita, la squadra ha mostrato segnali di ripresa e determinazione. Le quote per lo Scudetto riflettono questa situazione, evidenziando il percorso di rimonta intrapreso dal club. Un cammino che, nonostante le difficoltà, mantiene aperte le possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Archiviata la parentesi amara della Supercoppa in Arabia Saudita, il Milan ha reagito come fanno le squadre che non vogliono perdersi per strada. Due vittorie diverse per peso e modalità – una netta, una sofferta – ma identiche nel messaggio: il campionato è tornato al centro di tutto. E la classifica lo racconta senza filtri, con l’Inter a un solo punto di distanza e una corsa Scudetto che, a metà stagione, si è allargata ben oltre le previsioni estive. Il Diavolo non è più un corpo estraneo nella lotta al vertice. Non è la favorita, ma nemmeno una comparsa. È un’outsider credibile, e non solo per percezione mediatica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

