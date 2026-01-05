Quote scudetto | com’è cambiata la posta delle squadre al vertice

Le quote scudetto in Serie A riflettono le dinamiche della classifica e le aspettative delle squadre di vertice. Dopo l’ultima giornata, le prime tre squadre hanno consolidato le proprie posizioni, con l’Inter che ha rafforzato il primato grazie alla vittoria contro il Bologna. Analizzare le variazioni delle quote permette di comprendere meglio le probabilità di conquista del titolo e le tendenze in corso nel campionato.

