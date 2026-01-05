Quote scudetto | com’è cambiata la posta delle squadre al vertice
Le quote scudetto in Serie A riflettono le dinamiche della classifica e le aspettative delle squadre di vertice. Dopo l’ultima giornata, le prime tre squadre hanno consolidato le proprie posizioni, con l’Inter che ha rafforzato il primato grazie alla vittoria contro il Bologna. Analizzare le variazioni delle quote permette di comprendere meglio le probabilità di conquista del titolo e le tendenze in corso nel campionato.
Quote scudetto. La Serie A continua a offrire emozioni e conferme nella corsa allo Scudetto. L’ultima giornata si è chiusa con le vittorie delle prime tre squadre in classifica, con l’ Inter che ha consolidato il primato grazie al successo nel posticipo contro il Bologna. I nerazzurri confermano così il ruolo di favoriti per il tricolore secondo i bookmakers, con quote molto competitive: 1,80 su Snai per la conquista dello Scudetto. Napoli e Milan restano a distanza ravvicinata. I partenopei, a due punti dalla vetta, e i rossoneri, a un solo punto, inseguono con determinazione ma dovranno fare i conti con il ritmo della squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
