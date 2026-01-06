Milan Di Stefano analizza | Giocherebbe un nuovo difensore? La competizione migliora tutti quindi…

In esclusiva, abbiamo intervistato Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' al Milan da anni, che analizza la possibile aggiunta di un nuovo difensore alla rosa rossonera. Di Stefano sottolinea come la competizione tra i giocatori possa contribuire al miglioramento di tutta la squadra, offrendo spunti interessanti sulla strategia e il futuro del club. Un'analisi approfondita che aiuta a comprendere meglio le dinamiche del Milan in questa fase della stagione.

