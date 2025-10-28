Milan parla Cardinale | Costruiremo un nuovo stadio Perché? Non è per intascarmi i soldi La competizione qui…

Milan, Cardinale racconta il momento dei rossoneri e svela i piani per il futuro: dal nuovo stadio alla sfida con la Premier Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, ha illustrato in un’intervista a The Varsity la sua strategia finanziaria e sportiva per il club rossonero. L’obiettivo è ambizioso: riportare il Milan tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan, Cardinale: "Onorato per la proposta di cittadinanza" - Le parole di Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird e proprietario del Milan, all'Ansa: "Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la ... Lo riporta sport.sky.it

Milan: Cardinale, profondamente onorato proposta cittadinanza - "Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al ... Riporta ansa.it

Cardinale, cittadinanza onoraria al proprietario del Milan: via libera del CdM - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza "per meriti speciali" al proprietario del Milan Gerry Cardinale, finanziere americano ... Segnala tuttosport.com

