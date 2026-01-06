Meteo Epifania in arrivo la bufera della ' Befana Bianca' | neve in abbondanza anche in pianura pioggia e gelo a causa del ciclone artico

Previsioni meteo per l’Epifania: l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo con neve abbondante anche in pianura, accompagnata da pioggia e gelo a causa di un ciclone artico in arrivo. La “Befana Bianca” porterà condizioni meteorologiche severe dal 6 gennaio 2026, influenzando diverse regioni e richiedendo attenzione alle condizioni stradali e alle temperature più rigide.

La bufera della Befana Bianca (in netto contrasto con l'immagine della vecchietta annerita dal carbone e dalla fuliggine dei camini) porterà molta neve in diverse regioni d'Italia, anche a quote basse Dal 6 gennaio 2026 l’Italia sarà investita da un intenso ciclone di origine artica, già riba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

