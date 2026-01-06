Meteo Epifania in arrivo la bufera della ' Befana Bianca' | neve in abbondanza anche in pianura pioggia e gelo a causa del ciclone artico
Previsioni meteo per l’Epifania: l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo con neve abbondante anche in pianura, accompagnata da pioggia e gelo a causa di un ciclone artico in arrivo. La “Befana Bianca” porterà condizioni meteorologiche severe dal 6 gennaio 2026, influenzando diverse regioni e richiedendo attenzione alle condizioni stradali e alle temperature più rigide.
La bufera della Befana Bianca (in netto contrasto con l'immagine della vecchietta annerita dal carbone e dalla fuliggine dei camini) porterà molta neve in diverse regioni d'Italia, anche a quote basse Dal 6 gennaio 2026 l’Italia sarà investita da un intenso ciclone di origine artica, già riba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Meteo Befana, il ciclone artico porta pioggia, neve e temperature glaciali. Allerta in Italia: le regioni sotto osservazione
Leggi anche: “Italia nel freezer”. Meteo shock, gelo artico e neve a sorpresa anche in pianura! Ecco quando
Meteo Epifania, arriva la bufera della Befana: il ciclone artico porta pioggia, freddo e neve. Ecco dove e quando; Meteo Epifania, in arrivo la bufera della Befana con pioggia e neve: dove colpirà. Ciclone artico porta il gelo sull'Italia; Bufera della Befana in arrivo, temporali e forte vento: ecco dove e quando, le previsioni meteo; Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana.
Meteo Epifania, arriva la bufera della Befana: il ciclone artico porta pioggia, freddo e neve. Ecco dove e quando - È stato già soprannominato "bufera della Befana" il ciclone di origine artica che dal 5 gennaio porta il maltempo su tutta l'Italia. ilmessaggero.it
Meteo, la bufera della Befana: ecco dove colpisce - Forte maltempo sull'Italia in queste ore con le previsioni meteo che parlano apertamente della bufera della Befana. newsmondo.it
Meteo, l’Epifania a Napoli sotto la “bufera della Befana”: attesi freddo e forti piogge - L’ondata di gelo è pronta a colpire l’intera penisola proprio in concomitanza con la festività del 6 gennaio. vocedinapoli.it
Allerta meteo arancione sul Molise: il maltempo avversa l'Epifania - facebook.com facebook
In arrivo forti temporali: Epifania con allerta meteo gialla in Campania - L'avviso della Protezione civile riguarda l'intera regione per tutta la giornata del 6 gennaio. A Napoli chiusi parchi e cimiteri @DPCgov @TgrRai x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.