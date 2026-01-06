Meteo Befana il ciclone artico porta pioggia neve e temperature glaciali Allerta in Italia | le regioni sotto osservazione

Il meteo per l’Epifania prevede un’intensa perturbazione proveniente dal ciclone artico, che porta pioggia, neve e temperature molto basse su diverse regioni italiane. L’allerta meteorologica coinvolge varie zone del paese, richiedendo attenzione e precauzioni. Le condizioni climatiche inaspettate rischiano di influenzare le festività, rendendo importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per garantire sicurezza e preparazione nelle prossime ore.

