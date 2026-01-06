Messa dello Spadone i dem | Nessuno della giunta regionale era presente
La Messa dello Spadone si è tenuta anche quest'anno a Cividale, un rito che si tramanda da oltre sei secoli. Nonostante la tradizione, i rappresentanti della giunta regionale non erano presenti alla cerimonia, che continua a rappresentare un momento importante per la comunità locale e il patrimonio storico della zona.
Si è celebrata anche quest'anno la Messa dello Spadone, antichissimo rito officiato a Cividale da più di 600 anni. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni esponenti del Partito democratico, tra cui Fabio Manzini, capogruppo della minoranza di centro-sinistra in consiglio comunale nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Messa dello Spadone, i dem: "Nessuno della giunta regionale era presente" - sinistra cividalese, hanno presenziato alla celebrazione ducale, ravvisando l'assenza dei colleghi ... udinetoday.it
Messa Spadone dal 1366 celebra il potere spirituale e temporale - Nel 1366 Marquardo di Randeck, vescovo tedesco di Augusta giunse e Cividale del Friuli ricevendo uno spadone. ansa.it
La Messa dello Spadone e la Rievocazione Storica del 6 gennaio a Cividale del Friuli: un rituale - facebook.com facebook
La Messa dello Spadone a Cividale del Friuli Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Cividale del Friuli rinnova uno dei riti religiosi più singolari e suggestivi conservati dalla Chiesa: la Messa dello Spadone, celebrata nel Duomo di Santa Maria Assunta. 6 gen x.com
