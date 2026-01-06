Messa dello Spadone i dem | Nessuno della giunta regionale era presente

La Messa dello Spadone si è tenuta anche quest'anno a Cividale, un rito che si tramanda da oltre sei secoli. Nonostante la tradizione, i rappresentanti della giunta regionale non erano presenti alla cerimonia, che continua a rappresentare un momento importante per la comunità locale e il patrimonio storico della zona.

