Giunta regionale ora c' è pure il passaggio formale | comincia ufficialmente l' era Stefani

Con la firma del decreto, prende ufficialmente avvio l’era di Alberto Stefani alla guida della Giunta regionale del Veneto. Il nuovo presidente ha espresso fiducia e ottimismo, augurando buon lavoro alla squadra appena composta. Un momento formale che segna l’inizio di un nuovo percorso amministrativo per la regione.

«Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata». Immediatamente dopo la firma del decreto si è espresso così il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. «Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a. Padovaoggi.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le parolacce dell'assessore Regionale Vecchio e l'aggressione verbale a Eduardo Abramo Video Le parolacce dell'assessore Regionale Vecchio e l'aggressione verbale a Eduardo Abramo Video Le parolacce dell'assessore Regionale Vecchio e l'aggressione verbale a Eduardo Abramo Giunta, il resoconto della seduta di lunedì 15 dicembre - La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal presidente della Regione Marco Marsilio, su proposta dello stesso, in riferimento a PR Abruzzo FESR 2021 2027 e PR Abruzzo FSE PLUS 20 ... regione.abruzzo.it

Fumata bianca, la giunta regionale c'è. Ecco tutti i nomi e le deleghe - Dopo giorni di bracci di ferro, vertici inconcludenti e trattative con il coltello tra i denti, è arrivata la mediazione. corriereadriatico.it

La Giunta regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 45 milioni di euro per sostenere la gestione dei rifiuti urbani, evitando aumenti delle tariffe per i cittadini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.