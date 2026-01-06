Manciano, Saturnia e Agnone condividono antiche tradizioni e riti del fuoco che rafforzano il legame tra le comunità. Questo percorso di gemellaggio rappresenta un’occasione per valorizzare la cultura locale e preservare le usanze che uniscono le persone nel rispetto della loro storia. Un passo importante verso la collaborazione e la tutela delle radici comuni, al centro di un dialogo tra territori distinti ma uniti dal patrimonio culturale.

Manciano apre le porte ad Agnone e lo fa nel segno delle tradizioni, della memoria condivisa e dei riti del fuoco. Nella sala del Consiglio comunale, si è svolta una giornata intensa e partecipata che segna un passaggio importante nel percorso di avvicinamento tra le due comunità, primo passo concreto verso un futuro gemellaggio. L’accoglienza della delegazione molisana ha visto la presenza del Comitato di Gemellaggio di Manciano, guidato dalla presidente e assessora Daniela Vignali, insieme al vicepresidente Vittorio Babbanini e al consigliere Graziano Petreni. Presenti anche gli assessori Marco Galli e Andrea Caccialupi, il consigliere Matteo Bartolini e il presidente della Proloco di Saturnia, Sergio Bartolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manciano, Saturnia e Agnone. I ’riti del fuoco’ che uniscono. Passo verso il gemellaggio

Leggi anche: Sicilia a passo lento: la mappa dei cammini che uniscono l'Isola sulle orme del passato

Leggi anche: Approvata la risoluzione per l'ospedale di Agnone che garantisce cure e assistenza anche ai cittadini dell’Alto Vastese e del Sangro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manciano accoglie Agnone: tradizioni del fuoco e fraternità tra le due comunità - Il Comitato di Gemellaggio di Manciano, al suo primo anno di attività, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso, ribadendo la volontà di rafforzare i gemellaggi esistenti e di svilupparne ... msn.com