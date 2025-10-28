Approvata la risoluzione per l' ospedale di Agnone che garantisce cure e assistenza anche ai cittadini dell’Alto Vastese e del Sangro

Voto unanime in commissione Sanità del consiglio regionale alla risoluzione presentata dai consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco e Vincenzo Menna, che chiede la “salvaguardia dell’ospedale Caracciolo di Agnone e il rafforzamento della cooperazione sanitaria tra Abruzzo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it