L' Ussi Catania ricorda l' allenatore Turi Distefano

Da cataniatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ussi Catania ricorda con rispetto Turi Distefano, figura stimata nel mondo dello sport. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua figura rimarrà un esempio di professionalità e integrità nel panorama sportivo della città.

L’USSI Catania esprime profondo cordoglio ed è vicino alla famiglia in questo momento di dolore. Ci lascia mister Turi Distefano, un uomo vero, un professionista eccezionale, un amico insostituibile. Molti lo ricordano “dentro uno spogliatoio, con l’odore dell’erba e dei tacchetti.” Turi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

l ussi catania ricorda l allenatore turi distefano

© Cataniatoday.it - L'Ussi Catania ricorda l'allenatore Turi Distefano

Leggi anche: Calcio catanese in lutto: addio a mister Turi Distefano

Leggi anche: Ussi Catania: Premio “Una Penna sotto l’Alebero” 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pisacane ricorda Astori, emozioni e applausi ai Premi Ussi - Grandi emozioni a Golfo Aranci in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi assegnati dalla stampa sportiva sarda ad atleti e personalità del mondo dello sport che si sono messi in evidenza ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.