L' Ussi Catania ricorda l' allenatore Turi Distefano

L'Ussi Catania ricorda con rispetto Turi Distefano, figura stimata nel mondo dello sport. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua figura rimarrà un esempio di professionalità e integrità nel panorama sportivo della città.

L'USSI Catania esprime profondo cordoglio ed è vicino alla famiglia in questo momento di dolore. Ci lascia mister Turi Distefano, un uomo vero, un professionista eccezionale, un amico insostituibile. Molti lo ricordano "dentro uno spogliatoio, con l'odore dell'erba e dei tacchetti." Turi.

