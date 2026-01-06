Calcio catanese in lutto | addio a mister Turi Distefano

Il calcio catanese si trova a piangere la scomparsa di Turi Distefano, figura di spicco del settore. Allenatore, opinionista e appassionato conoscitore del pallone, Distefano era profondamente legato ai colori rossazzurri e alla comunità di Catania e Mascalucia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e tristizia per tutto il mondo sportivo locale.

Il calcio catanese perde una delle sue figure più autorevoli e rispettate. Si è spento nelle ultime ore mister Turi Distefano, allenatore, opinionista e profondo conoscitore del pallone, legato da un rapporto viscerale ai colori rossazzurri e alla città di Catania ma anche alla "sua" Mascalucia.

