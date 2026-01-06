Lotteria Italia | oggi l' estrazione l' Abruzzo spera

Oggi, 6 gennaio, si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, trasmessa su Rai 1 durante la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. L’evento rappresenta ogni anno un momento atteso dagli italiani, con l’Abruzzo che spera di centrare qualche premio importante. La serata offre l’occasione di scoprire se il proprio biglietto sarà tra quelli vincenti, in un’estrazione che segue una tradizione consolidata.

Saranno estratti oggi, martedì 6 gennaio, i biglietti vincenti della Lotteria Italia. L'estrazione è in programma, come da tradizione, su Rai 1, durante la trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino.Nel 2025, secondo quanto riportato dall'Agenzia Agimeg, sono stati venduti circa 9,6. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

