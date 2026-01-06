Venduti 9,6 milioni di biglietti della Lotteria Italia | un record e l' Abruzzo spera nella prima supervincita del terzo millennio

Nel corso degli anni, l’Abruzzo non ha mai vinto il primo premio della Lotteria Italia. L’edizione 2025, con 9,6 milioni di biglietti venduti, rappresenta un record storico per l’evento, il più alto degli ultimi quindici anni. Molti scommettono su questa occasione per un’eventuale prima supervincita, nel tentativo di cambiare la propria fortuna in questa tradizione consolidata.

