Lotteria Italia 2026 la Lombardia sogna il tris milionario Estrazione premi e ultimi biglietti
Il 6 gennaio 2026 si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, un evento atteso da molti in Lombardia e in tutta Italia. Con premi in palio e l’attenzione rivolta ai numeri vincenti, questa tradizione rappresenta un momento di attesa e di speranza per i partecipanti. Ecco tutte le informazioni sugli ultimi biglietti, i premi e le possibilità di vincita.
Milano, 5 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è partito: domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. E la Lombardia sogna un tris. Sì, perché lo scorso anno il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto all’ Autogrill Somaglia Ovest, nel Lodigiano, mentre nel 2023 la dea bendata aveva baciato il Bar Valdagno di Milano. Intanto, è ancora caccia agli ultimi biglietti, anche se la Lombardia ha già registrato un boom di vendite. Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario L’estrazione dei biglietti, dove e quando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
