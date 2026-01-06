Lotteria Italia De Martino | A chi regalerei 5 milioni di euro

Stefano De Martino ha risposto alla domanda su cosa farebbe in caso di vincita milionaria alla Lotteria Italia. Ha dichiarato che, in caso di premio di 5 milioni di euro, destinerebbe questa somma a Herbert Ballerina, affinché possa vivere con maggiore tranquillità. La sua risposta riflette un gesto di solidarietà e attenzione verso amici e persone a lui vicine.

"Cosa me ne farei di 5 milioni di euro? Li devolverei ad Herbert Ballerina così finalmente si fa una vita e ce ne liberiamo definitivamente": Stefano De Martino ha risposto così alla domanda di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 su cosa farebbe in caso di vincita milionaria alla Lotteria Italia. Proprio questa sera, martedì 6 gennaio, va in onda Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2025, condotto da De Martino insieme a Herbert Ballerina al Teatro delle Vittorie. Si tratta di una serata pensata come grande festa televisiva a cui partecipano tanti ospiti: Nino Frassica, Claudia Gerini, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Nicola Savino, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, coinvolti nei momenti di gioco e nello spettacolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

