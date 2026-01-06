Lotteria Italia 2025 | I premi totali saranno 306 incluse le 5 vincite milionarie
La Lotteria Italia 2025 mette in palio un totale di 306 premi, tra cui cinque vincite milionarie. Quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, registrando un incremento di un milione rispetto all’edizione precedente. Questa manifestazione rappresenta una tradizione consolidata in Italia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di tentare la fortuna con un investimento accessibile.
«Questa edizione della Lotteria Italia ha raggiunto 9,6 milioni di biglietti venduti, un milione in più rispetto allo scorso anno. Un successo che ha permesso l'assegnazione di un numero maggiore di premi. Oltre alle cinque vincite milionarie ce ne saranno 300 fra seconda, terza e quarta categoria». Lo ha dichiarato Mario Lollobrigida, direttore giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
