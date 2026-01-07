A Roma il primo premio della Lotteria Italia | 5 milioni Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano

A Roma, il primo premio della Lotteria Italia ha assegnato 5 milioni di euro, mentre vincite di grande valore sono state realizzate anche a Ciampino e Albano. Il Lazio si conferma regione fortunata, con tre delle cinque principali vincite distribuite sul territorio. Questa edizione della lotteria ha portato entusiasmo e aspettative tra i cittadini, confermando il ruolo centrale della regione nel panorama delle grandi vincite nazionali.

Il Lazio è stato baciato dalla fortuna. Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. A partire dal primo premio che vince 5 milioni di euro (tagliando T270462), acquistato in una tabaccheria di Roma. Il secondo premio, da 2,5 milioni (E334755) è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, 2 milioni (L430243) è appannaggio di Quattro Castella, cittadina in provincia di Reggio Emilia; il quarto, 1,5 milioni (D019458) è andato a Ierzu, in provincia di Nuoro e il quinto premio, 1 milione (Q331024) ad Albano Laziale, sempre in provincia di Roma.

