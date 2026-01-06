Lotteria Italia 2025-2026 i biglietti vincenti | l' estrazione in diretta su RaiUno

La lotteria Italia 2025-2026 prevede l’estrazione dei biglietti vincenti questa sera, 6 gennaio, durante lo speciale di Affari Tuoi su Rai 1 condotto da Stefano De Martino. L’evento viene trasmesso in diretta, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire subito se sono tra i fortunati vincitori. Restate sintonizzati per conoscere i numeri estratti e i premi assegnati.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori - Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori dei premi principali estratti oggi, 6 gennaio ... tpi.it

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta x.com

Lotteria Italia, tra poco l'estrazione del premio da 300mila euro - facebook.com facebook

