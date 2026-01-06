Lotteria Italia 2025-2026 i biglietti vincenti | oggi l' estrazione in diretta su RaiUno

Stasera, 6 gennaio, su Rai Uno, durante lo speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, si svolgerà l’estrazione ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026. L’evento sarà trasmesso in diretta, offrendo a tutti la possibilità di seguire l’assegnazione dei premi. Restate sintonizzati per scoprire se il vostro biglietto è tra i fortunati vincitori di questa edizione.

