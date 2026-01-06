LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 6-6 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Segui in tempo reale la sfida tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin, con il punteggio di 6-6 nel primo set all’United Cup 2026. La partita si decide al tiebreak, con l’Italia che può qualificarsi in base alla combinazione di risultati e al parziale in corso. Qui troverai aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 6-6 CONTROBREAK ITALIA! Decolla il rovescio di Rajaonah. Si va al tiebreak! 15-40 Due palle del controbreak Italia. Scappa via il lob della francese. 15-30 Rovescio incrociato stretto fulmineo di Rajaonah. 0-30 Risposta di dritto vincente di Vavassori. 0-15 Si spegne in rete lo schiaffo al volo della transalpina. 6-5 Break Francia. Punto clamoroso di Rajaonah, che si aggiudica il corpo a corpo a rete e dopo il cambio di campo servirà per il set. 15-40 Due palle break Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 6-6, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 5-4, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: i francesi servono per rimanere nel set Leggi anche: Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; United Cup live su : stanotte c’è Italia-Francia, serve vincere 3-0; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup live su : c'è Italia-Francia, serve vincere 3-0. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Paul 5-7 6-4 7-10, Italia-Svizzera 1-2 United Cup 2026 in DIRETTA: elvetici ai quarti, azzurri rimandati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- oasport.it

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.