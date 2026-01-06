LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 5-4 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | i francesi servono per rimanere nel set

Segui in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin nell'United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 5-4 per i francesi, con i nostri avversari al servizio per rimanere nel set. Ricorda che l’Italia si qualifica con la combinazione di risultati tra le due squadre e la questione del set. Clicca qui per aggiornamenti costanti e dettagli sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 5-4 Game Italia. ACE Vavassori. Dopo il cambio di campo Vasselin servirà per rimanere nel set. 40-15 Risposta vincente con il dritto da parte di Roger-Vasselin. 40-0 Altra ottima prima di Andrea. 30-0 Smash semplice per Errani. 15-0 Servizio vincente Vavassori. 4-4 Game Francia. Comoda volèe alta i rovescio per Roger-Vasselin. 40-30 Non riesce il riflesso a rete a Vavassori. 30-30 Scappa via la volèe di rovescio di Roger-Vasselin. 30-15 Doppio fallo Rajaonah. 30-0 Gran seconda della giovane francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 5-4, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: i francesi servono per rimanere nel set Leggi anche: Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: si gioca per evitare l’ultimo posto nel girone Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; United Cup live su : stanotte c’è Italia-Francia, serve vincere 3-0; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup live su : c'è Italia-Francia, serve vincere 3-0. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Paul 5-7 6-4 7-10, Italia-Svizzera 1-2 United Cup 2026 in DIRETTA: elvetici ai quarti, azzurri rimandati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- oasport.it

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.