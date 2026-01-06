Lecce-Roma 0-2 le pagelle | risposte forti da Ferguson e Dovbyk

La sfida tra Lecce e Roma si è conclusa con il risultato di 0-2, un esito che riflette la capacità della squadra giallorossa di gestire situazioni delicate. Nonostante non sia stata una partita spettacolare, la vittoria dimostra l'importanza delle risposte individuali e collettive nei momenti chiave. Ferguson e Dovbyk sono stati tra gli uomini che hanno fornito contributi rilevanti, confermando l'importanza di risposte forti in incontri decisivi.

Non è una partita da copertina, ma è una partita che pesa. A Lecce la Roma vince perché sa cosa fare nei momenti giusti e perché diversi uomini, anche inattesi, rispondono alla chiamata. Le pagelle raccontano una squadra solida, pragmatica, che cresce senza clamore ma con continuità. Difesa rimaneggiata, risposte forti. Svilar 6 Spettatore per lunghi tratti, quando serve c’è. Attento nella ripresa su N’Dri, trasmette sicurezza a un reparto improvvisato. Ghilardi 7 Serata di personalità. Non sbaglia praticamente nulla, vince i duelli, legge bene le situazioni. Una prestazione che pesa più di tante parole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lecce-Roma 0-2, le pagelle: risposte forti da Ferguson e Dovbyk Leggi anche: Gasp duro: "Roma, serve fame di gol. Da Ferguson risposte non positive. Capisco i fischi a Dovbyk" Leggi anche: Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lecce - Roma Serie A Enilive; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Lecce-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Cristante è ovunque (7). Dybala Buen Camino (7) Ferguson, una notte da bomber (7) - La squadra di Gasperini stacca di nuovo il Como in attesa del risultato della Juve. leggo.it

Serie A: la Roma vince a Lecce 2-0 con i gol di Ferguson e Dovbyk - Ferguson nel primo tempo e Dovbyk nel secondo regalano a Gasperini una vittoria importantissima, tutta nel segno dei centravanti. ansa.it

Roma cinica anche a Lecce: Ferguson e Dovbyk (che si ferma), 2-0 al Via del Mare - Roma Al Via del Mare si è vista la 'solita' Roma di questo inizio di nuovo ciclo:. tuttomercatoweb.com

Serie A, Lecce-Roma 0-1 dopo 45': capitolini a caccia di punti per rimanere in "zona Europa" Pisa-Como 0-3: lariani in zona Champions. Alle 20.45 Juventus a Sassuolo. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.4 - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.