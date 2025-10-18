Roma Inter, il ds giallorosso Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti» All’Olimpico va in scena la sfida di cartello della settima giornata di Serie A: la Roma ospita l’Inter in un match che promette spettacolo ed emozioni. Nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»