Roma Inter Massara nel pre gara | Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No Abbiamo due attaccanti forti

18 ott 2025

Roma Inter, il ds giallorosso Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti» All’Olimpico va in scena la sfida di cartello della settima giornata di Serie A: la Roma ospita l’Inter in un match che promette spettacolo ed emozioni. Nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

