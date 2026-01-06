Lecce Roma 0-2 la decidono gli attaccanti di Gasp | a segno Ferguson e Dovbyk! Ecco com’è andata

Nella sfida tra Lecce e Roma, i giallorossi si sono imposti con un risultato di 2-0. Gli attaccanti di Gasp hanno segnato Ferguson e Dovbyk, determinando l’esito della partita. Di seguito, vengono analizzati i momenti chiave e le caratteristiche principali di questa gara giocata al “Via del Mare”.

la sfida del Via del Mare Colpo grosso della Roma al "Via del Mare". La formazione guidata da Gian Piero Gasperini supera l'ostacolo Lecce con un netto 0-2 e manda un segnale forte alle rivali nella corsa allo . Lecce - Roma Serie A Enilive; Lecce-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Cristante è ovunque (7). Dybala Buen Camino (7) Ferguson, una notte da bomber (7) - La squadra di Gasperini stacca di nuovo il Como in attesa del risultato della Juve.

Serie A: la Roma vince a Lecce 2-0 - Ferguson nel primo tempo e Dovbyk nel secondo regalano a Gasperini una vittoria importantissima, tutta nel segno dei centravanti. ansa.it

Roma cinica anche a Lecce: Ferguson e Dovbyk (che si ferma), 2-0 al Lecce - Roma Al Via del Mare si è vista la 'solita' Roma di questo inizio di nuovo ciclo:. tuttomercatoweb.com

Serie A, Lecce-Roma 0-1 dopo 45': capitolini a caccia di punti per rimanere in "zona Europa" Pisa-Como 0-3: lariani in zona Champions. Alle 20.45 Juventus a Sassuolo. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.4 - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

