Lecce Roma 0-2 la decidono gli attaccanti di Gasp | a segno Ferguson e Dovbyk! Ecco com’è andata

Nella sfida tra Lecce e Roma, i giallorossi si sono imposti con un risultato di 2-0. Gli attaccanti di Gasp hanno segnato Ferguson e Dovbyk, determinando l’esito della partita. Di seguito, vengono analizzati i momenti chiave e le caratteristiche principali di questa gara giocata al “Via del Mare”.

la sfida del Via del Mare Colpo grosso della Roma al “Via del Mare”. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini supera l’ostacolo Lecce con un netto 0-2 e manda un segnale forte alle rivali nella corsa allo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

