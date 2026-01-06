Lecce-Roma 0-2 | Ferguson più Dovbyk Gasp ritrova la vittoria grazie ai gol degli attaccanti

La Roma conquista una vittoria per 2-0 sul campo del Lecce, ottenendo il primo risultato positivo del 2026. La squadra di Gasp si affida agli attaccanti Ferguson e Dovbyk, che segnano i gol decisivi. La gara si svolge al Via del Mare, segnando un passo importante nel cammino dei giallorossi, ancora alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato.

Lecce - Roma Serie A Enilive; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Lecce-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Cristante è ovunque (7). Dybala Buen Camino (7) Ferguson, una notte da bomber (7) - La squadra di Gasperini stacca di nuovo il Como in attesa del risultato della Juve. leggo.it