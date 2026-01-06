Le iniziative in programma a Catania per l' Epifania

Le iniziative in programma a Catania per l'Epifania rappresentano la conclusione delle festività natalizie nella città. Promosse dall’amministrazione e dal consiglio comunale, queste manifestazioni offrono momenti di aggregazione e tradizione per residenti e visitatori, contribuendo a mantenere vivo lo spirito della festa. Di seguito, un quadro delle principali attività previste per la giornata dell’Epifania a Catania.

Numerose iniziative sono in programma la festa dell'Epifania a Catania. Manifestazioni che concludono gli eventi promossi dall'amministrazione e dal consiglio comunale per le festività natalizie. A partire dalle ore 10, su iniziativa della presidenza del consiglio comunale nella corte Mariella lo. Tra gli eventi in programma nel centro storico di Catania, si segnala la "Parata delle Befane": attraverserà le piazze Federico di Svevia, Stesicoro, Università, Duomo a partire dalle 10 e 30 di quest ...

Natale a Catania, prosegue il programma fino all’Epifania: musica, teatro e tradizione in tutta la città - Il cartellone “Natale a Catania”, promosso dall’Amministrazione Trantino, continua ad animare le giornate di festa fino all’Epifania. newsicilia.it

Catania: al Christmas Town continua fino all’Epifania

