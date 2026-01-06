In occasione dell’Epifania, Cesano Maderno propone una serie di iniziative tra mostre e mercatini, pensate per coinvolgere tutta la comunità. La giornata offrirà occasioni di scoperta culturale e di svago, con eventi dedicati alle tradizioni e alle famiglie. Un’opportunità per vivere la festa in modo autentico e condiviso, valorizzando le iniziative locali e creando un momento di aggregazione per tutti i cittadini.

Sarà una giornata davvero ricca di appuntamenti quella organizzata in occasione della festa dell’ Epifania a Cesano Maderno. Dalle 9 alle 19, con orario continuato, in piazza Esedra ci sarà il Mercatino di hobbysti “Lo sbaracco“. Alle 11 invece un evento speciale è stato preparato al Parco Liate in via De Medici, con l’arrivo della Befana per tutti i bambini a cura dell’Associazione Rione Liate. A Palazzo Arese Borromeo, dalle ore 15, spazio al divertimento e ai sorrisi con “La Befana 2: il ritorno della Befana“, racconti per festeggiare assieme l’Epifania (un evento consigliato a bambini dai 5 ai 10 anni, con ingresso gratuito su prenotazione a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca “Vincenzo Pappalettera“). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le befane fra mostre e mercatini. Tutte le iniziative per l’Epifania

