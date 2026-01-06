Le recenti prestazioni di alcuni dei migliori giocatori del campionato evidenziano un problema di condizione fisica, con pile energetiche quasi esaurite. Da Fergie a Odgaard, molti protagonisti risultano sottotono, evidenziando come l’intensa attività possa influire sulla forma. Gli eroi del campo sono stanchi, dimostrando quanto sia importante mantenere un equilibrio tra impegno e recupero per garantire prestazioni costanti nel tempo.

Gli eroi sono stanchi, perché, come giustamente si osserva, scendere in campo ogni tre giorni logora anche le rose più complete. Se l’assunto generale è incontestabile non si può non notare però che il Bologna più sgonfio della stagione, quello che ha rischiato di farsi seppellire di gol dall’Inter, aveva giocato la finale di Supercoppa Italiana a Riad il 22 dicembre col Napoli e la sfida di campionato col Sassuolo il 28 dicembre. Era cioè una squadra reduce da due partite giocate in 13 giorni (con le feste di mezzo, d’accordo: ma questo vale per tutti), mentre il nuovo tour de force delle gare ogni tre giorni ha preso il via proprio a Milano e durerà almeno fino all’1 febbraio, con ben 8 partite in calendario in questo breve lasso di tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le cause: un evidente problema di condizione. Pile scarichissime. Da Fergie a Odgaard tanti i big sottotono.

