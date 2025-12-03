Pagelle Europei nuoto 2025 | Italia super con le staffette ma tanti risultati sottotono nelle gare individuali

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 PRIMA GIORNATA. COSTANZA COCCONCELLI 5.5: Giornata in chiaroscuro per la bolognese che al mattino nei 100 misti trova una prova ordinata e sufficiente per entrare tra le semifinaliste, ma nel pomeriggio non riesce a imprimere alla gara il cambio di passo necessario per competere con le migliori, restando troppo lontana in una specialità che richiede precisione assoluta nelle fasi subacquee e nelle virate; resta una prestazione discreta ma non brillante. ANITA GASTALDI 7: Buon cammino nei 100 misti per l’azzurra che in batteria firma il suo primato personale mostrando una condizione in crescita e una frazione a dorso altamente competitiva; in semifinale non riesce a confermarsi allo stesso livello e paga una seconda parte di gara meno incisiva, ma il progresso cronometrico e l’ingresso tra le migliori sedici restano segnali importanti in ottica stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Europei nuoto 2025: Italia super con le staffette, ma tanti risultati sottotono nelle gare individuali

