Lautaro punta Julio Cruz | un gol a Parma lo avvicinerebbe a questo obiettivo

Lautaro Martinez si conferma elemento chiave dell’Inter, dimostrando costanza e rendimento elevato. La sua abilità nel finalizzare le occasioni offensive lo rende un punto di riferimento per la squadra. Con l’obiettivo di avvicinarsi a Julio Cruz, una rete contro il Parma potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso personale e della squadra. La sua crescita continua a essere monitorata con interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Lautaro. Lautaro Martinez continua a essere il faro offensivo dell’ Inter e i numeri della sua stagione raccontano di un capitano in stato di grazia. Sono già 14 i gol complessivi, accompagnati da 4 assist, a conferma di un rendimento costante e decisivo che va oltre la semplice finalizzazione. L’argentino sta trascinando i nerazzurri con continuità, assumendosi responsabilità tecniche e carismatiche. In campionato, il momento è particolarmente brillante: Lautaro ha timbrato il cartellino in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A, mettendo insieme sei reti e risultando determinante anche nella costruzione delle azioni offensive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

