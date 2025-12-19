Cruz applaude | Chivu scelta vincente non dimentichiamo cosa ha rischiato l’Inter! Su Lautaro Castro e Pio dico questo

Julio Cruz, ex attaccante di Bologna e Inter, esprime il suo entusiasmo per la scelta di Chivu, sottolineando il valore di questa decisione e il rischio assunto dall’Inter. Nel giorno della semifinale di Supercoppa Italiana tra le due squadre, Cruz condivide le sue opinioni su Lautaro, Castro e Pio, offrendo uno sguardo esperto e appassionato sulla partita e sulle strategie in campo.

© Internews24.com - Cruz applaude: «Chivu scelta vincente, non dimentichiamo cosa ha rischiato l'Inter! Su Lautaro, Castro e Pio dico questo» Inter News 24 L'ex attaccante di Bologna e Inter, Julio Cruz, ha detto la sua nel giorno della semifinale di Supercoppa Italiana tra le due squadre. Oggi è il giorno di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex d'eccezione della sfida, Julio Cruz. CHIVU – « Scelta perfetta, a quanto so, di Beppe Marotta che a un certo punto lo ha voluto fortemente. Scelta vincente. Abbiamo diviso lo stesso spogliatoio due anni sì, ragazzo che ha sempre avuto anche la testa oltre che capacità calcistiche, e poi ha grinta, voglia di fare, la determinazione nel voler fare le cose giuste.

Cruz: “Chivu? A quanto so è scelta di Marotta. Non facile dopo che Inzaghi sparì dopo la finale” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Bologna e Inter Julio Cruz ha parlato della sfida di questa sera: ... msn.com

CHIVU NON HA PERSO IL VIZIO | Guardate cosa fa l'ALLENATORE INTER durante l'ALLENAMENTO a RIYADH

