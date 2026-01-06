La verità sul Venezuela La diretta con Alessandro Orsini

Scopri la realtà attuale del Venezuela attraverso l'analisi di Alessandro Orsini. Nel suo intervento settimanale nella rubrica Sicurezza Internazionale, l’esperto approfondisce i principali aspetti della situazione politica e sociale del paese, offrendo una panoramica chiara e obiettiva. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche in corso e i fattori che influenzano il contesto venezuelano, senza sensazionalismi o giudizi affrettati.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.