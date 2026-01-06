La verità sul Venezuela La diretta con Alessandro Orsini
Scopri la realtà attuale del Venezuela attraverso l'analisi di Alessandro Orsini. Nel suo intervento settimanale nella rubrica Sicurezza Internazionale, l’esperto approfondisce i principali aspetti della situazione politica e sociale del paese, offrendo una panoramica chiara e obiettiva. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche in corso e i fattori che influenzano il contesto venezuelano, senza sensazionalismi o giudizi affrettati.
Quale è la verità su quello che sta accadendo Venezuela? Lo spiega Alessandro Orsini nel corso dell’appuntamento settimanale con la rubrica Sicurezza Internazionale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
