Ucraina la soluzione è sul campo di battaglia? La diretta con Alessandro Orsini

Torna l'appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale con il professor Alessandro Orsini che oggi parte da una domanda sull'Ucraina: "La soluzione è sul campo di battaglia?"

Argomenti simili trattati di recente

