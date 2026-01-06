La star di Hollywood vuota il sacco Celebrità di destra nella lista nera
L’attore Rob Schneider ha recentemente evidenziato le difficoltà incontrate da chi esprime idee conservatrici nel settore dello spettacolo, denunciando un clima di intolleranza e censura. Secondo Schneider, le celebrità con opinioni di destra vengono spesso escluse o boicottate, evidenziando un possibile squilibrio nel panorama culturale. Questa dichiarazione suscita riflessioni sulla libertà di espressione e sui limiti imposti dal mondo dello spettacolo.
L’attore Rob Schneider denuncia il «marciume» del mondo dello spettacolo progressista: «Chi ha idee conservatrici viene boicottato. Quando ho detto come la pensavo è stata la fine della mia carriera». Small circle. Il circolino a Hollywood con vista su Rodeo Drive, faccenda antica. È piccolo nella definizione ma grande chilometri quadrati nell’espansione ipocrita, che parte dal socialismo liberal delle ville con piscina descritte da Sydney Pollack e Frank Perry nel geniale Un uomo a nudo (1968) e arriva al woke conclamato di questi anni, con il decalogo dei parametri inclusivi per concorrere all’Oscar. 🔗 Leggi su Laverita.info
