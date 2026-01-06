L’attore Rob Schneider ha recentemente evidenziato le difficoltà incontrate da chi esprime idee conservatrici nel settore dello spettacolo, denunciando un clima di intolleranza e censura. Secondo Schneider, le celebrità con opinioni di destra vengono spesso escluse o boicottate, evidenziando un possibile squilibrio nel panorama culturale. Questa dichiarazione suscita riflessioni sulla libertà di espressione e sui limiti imposti dal mondo dello spettacolo.

L’attore Rob Schneider denuncia il «marciume» del mondo dello spettacolo progressista: «Chi ha idee conservatrici viene boicottato. Quando ho detto come la pensavo è stata la fine della mia carriera». Small circle. Il circolino a Hollywood con vista su Rodeo Drive, faccenda antica. È piccolo nella definizione ma grande chilometri quadrati nell’espansione ipocrita, che parte dal socialismo liberal delle ville con piscina descritte da Sydney Pollack e Frank Perry nel geniale Un uomo a nudo (1968) e arriva al woke conclamato di questi anni, con il decalogo dei parametri inclusivi per concorrere all’Oscar. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La star di Hollywood vuota il sacco. «Celebrità di destra nella lista nera»

Leggi anche: Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood

Leggi anche: Lucia Ilardo vuota il sacco su Rosario: “Stava con me ma faceva regali alla ex, lei è nella sua chat di famiglia”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mickey Rourke, 73 anni, celebre volto di Hollywood e star di film cult come "9 settimane e mezzo", "Rusty il selvaggio" e "L'anno del dragone", rischia lo sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles. Per far fronte ai 59.100 dollari di affitto arretrato, l'attore ha de - facebook.com facebook

La star di Hollywood - al momento al lavoro sul sequel de "La passione di Cristo - è nato il 3 gennaio 1956. x.com